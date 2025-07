Nothing CMF Watch 3 Pro Met Groter Scherm Aangekondigd

CMF by Nothing, een submerk van Nothing dat zich richt op het maken van voordelige producten, heeft deze week de CMF Watch 3 Pro aangekondigd. De nieuwe smartwatch heeft een groter scherm gekregen en krijgt een adviesprijs mee van 99 euro.

De CMF Watch 3 Pro beschikt over een 1,43-inch OLED-scherm. Dit is aanzienlijk groter dan het 1,32-inch scherm van de Watch 2 Pro. Wel valt op dat het niet langer mogelijk is om de bezel rondom het scherm te vervangen.

Ook heeft de Watch 3 Pro een nieuwe hartslagsensor die nauwkeurigere metingen kan doen en een dualband-gps voor accuratere gps-tracking. De smartwatch heeft ondersteuning voor in totaal 131 sporten en de accu gaat nu bij normaal gebruik tot 13 dagen mee op één acculading. Met het Always-On Display ingeschakeld kun je rekenen op een accuduur van ongeveer 4,5 dagen. De smartwatch is per direct verkrijgbaar in de onderstaande drie kleurencombinaties.

via [tweakers]