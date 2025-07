Action Verkoopt Smartwatch Voor Nog Geen 20 Euro

Smartwatches zijn verkrijgbaar in alle prijsklassen, maar Action verkoopt nu wel een erg voordelig exemplaar. De Denver-smartwatch gaat namelijk voor minder dan 20 euro over de toonbank.

Ben jij opzoek naar een nieuwe smartwatch, maar heb jij hiervoor een heel klein budget? Dan verwijzen we je door naar de online winkel van Action. In de webwinkel vinden we nu namelijk tijdelijk een Denver smartwatch voor 19,95 euro. De smartwatch is voorzien van verschillende sensoren voor het meten van je stappen, hartslag en sportactiviteiten. De Denver smartwatch heeft een 1,43-inch AMOLED-scherm en een accuduur van maximaal 6 dagen. De smartwatch is verkrijgbaar in de kleuren zwart en blauw.

Heb jij een iets groter budget, dan kun je een wat uitgebreidere smartwatch overwegen, zoals bijvoorbeeld de Xiaomi Redmi Watch 5 of een smartwatch van Amazfit. Deze modellen zijn ook redelijk betaalbaar, maar hebben een mooier scherm, een langere accuduur, accuratere sensoren en een volledig waterdichte behuizing zodat je de smartwatch ook kunt dragen wanneer je gaat zwemmen.

via [androidplanet]