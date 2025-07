Maak Kennis Met De Oppo Watch X2 Mini

Oppo heeft een kleinere versie van de Oppo Watch X2 geïntroduceerd. De Oppo Watch X2 Mini is de kleinste smartwatch van Oppo tot nu en heeft een accuduur van zo’n 60 uur. De smartwatch krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 329 euro.

Ben je opzoek naar een smartwatch dat ook geschikt is voor de wat kleinere pols? Dan is de Oppo Watch X2 Mini misschien en leuke optie. De nieuwste smartwatch van Oppo draait op Wear OS en beschikt over een 1,32-inch scherm en een 43mm horlogekast. Deze behuizing is waterdicht (IP68 + 5ATM) en heeft aan de zijkant twee fysieke knoppen. De accu heeft een capaciteit van 354 mAh en gaat in de Smart Mode tot 60 uur mee. In de Power Saver Mode kun je de smartwatch tot 7 dagen gebruiken. De smartwatch maakt gebruik van een Snapdragon W5 Gen 1-chip.

De Oppo Watch X2 Mini heeft ondersteuning voor eSIM, waardoor je altijd bereikbaar bent, ook wanneer je jouw smartphone niet bij je hebt. Verder heeft de smartwatch ingebouwde GPS, een NFC-chip en verschillende sensoren voor het meten van jouw sportactiviteiten en gezondheid, inclusief de zuurstofsaturatie van je bloed.

Oppo introduceerde de Watch X2 Mini in april al voor de Chinese markt, maar nu is de smartwatch ook in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 329 euro. In Nederland is de Oppo Watch X2 Mini alleen in de kleur Nubela Black verkrijgbaar.