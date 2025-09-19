Nothing Ear (3) Earbuds Officieel Aangekondigd

Nothing heeft zojuist zijn nieuwste draadloze oordopjes aangekondigd. De Nothing Ear (3) beschikt over een interessante feature. Nothing heeft de oplaadcase van de oordopjes namelijk uitgerust met een microfoon.

De Nothing Ear (3) oordopjes worden geleverd in een doorzichtige oplaadcase, met daarin een microfoon. Deze microfoon kun je activeren met een ’talk’-knop die op de oplaadcase zit. De microfoon zou de belkwaliteit moeten verbeteren tijdens het telefoneren in drukke omgevingen. De oplaadcase is in staat om omgevingsgeluid tot 95dB weg te filteren. Mensen die de Nothing Ear (3) gebruiken in combinatie met een Nothing-smartphone kunnen de Talk-knop op de oplaadcase ook gebruiken om spraakmemo’s te maken, waarbij gesproken woorden worden omgezet tot teksten.

De oordopjes zelf beschikken elk over drie microfoons die windruis met 25dB kunnen verminderen en omgevingsgeluiden (ANC) tot 45dB kunnen wegfilteren. De oordopjes hebben een accuduur tot 10 uur. In combinatie met de oplaadcase kun je tot 38 uur naar muziek luisteren. De Nothing Ear (3) oordopjes hebben een transparante behuizing met IP54-rating en hebben ondersteuning voor Google Fast Pair. Je kunt de bediening van de oordopjes aanpassen via de Nothing X-app op je smartphone.

De Nothing Phone (3) verschijnt 8 oktober op de markt in de kleuren wit en zwart voor een adviesprijs van 179 euro.