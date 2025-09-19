Samsung Galaxy S25-serie Ontvangt Android 16-update

Samsung is begonnen met de uitrol van de One UI 8-update, dat is gebaseerd op Android 16. De update rolt als eerste uit naar de vier smartphones in de Galaxy S25-serie.

De Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra en Galaxy S25 Edge worden in Europa nu bijgewerkt naar Android 16 met de One UI 8-schil. Verschillende gebruikers in Nederland melden dat ze de update al hebben ontvangen. De update brengt een hoop kleine verbeteringen en wijzigingen met zich mee, waaronder AI optimalisaties, een aangepaste interface, een vernieuwde Samsung Weer-app en een uitgebreidere Now Bar en Now Brief. Daarnaast kun je het vergrendelscherm verder aanpassen met een nieuwe klokstijl en kleurovergangen en installeert de update de beveiligingspatch van september 2025.

De update naar Android 16 is bijna 4GB groot, dus we raden aan om de update via een WiFi-verbinding te downloaden als je een beperkte databundel hebt. Updates rollen vaak in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.