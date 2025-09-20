Huawei Introduceert Watch GT 6 en GT 6 Pro Met Lange Accuduur

Huawei heeft twee nieuwe smartwatches aangekondigd. De Huawei Watch GT 6 en Watch GT 6 Pro hebben beide een maximale accuduur van maar liefst 21 dagen. Dit is en flinke upgrade ten opzichte van zijn voorganger.

De Huawei Watch GT 6 is verkrijgbaar in een 41mm en 46mm versie. Alleen de 46mm versie heeft een maximale accuduur van 21 dagen. De 41mm versie gaat tot 14 dagen mee op één acculading. De Watch GT 6 Pro is alleen in een 46mm versie verkrijgbaar.

De langere accuduur is te danken aan de nieuwe ‘high-silicon’-accu, die de smartwatches een 65 procent hogere accucapaciteit geeft. Zo hebben de 46mm-versies een 867mAh-accu en de 41mm-versie een 540mAh-accu. Let wel op dat deze accuduur alleen geldt bij heel licht gebruik. Bij regulier gebruik moet je rekenen op een accuduur van 7 dagen (41mm) en 12 dagen (46mm).

De 46mm-versies beschikken over een 1,47-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 466×466 pixels en een maximale helderheid van 3000cd/m². Het scherm van de 41mm-versie is 1,32-inch groot, maar heeft verder dezelfde specs.

De software op de smartwatches heeft ook een upgrade gekregen, waardoor onder andere de wielrennerfunctie nauwkeuriger moet zijn, de functies voor trailrunning, skiën en golf beter functioneren en gebruikers toegang krijgen tot vernieuwde gezondheidsinzichtenfuncties.

Het is per direct mogelijk om de Huawei Watch GT 6-smartwatches te kopen. Zowel de 41mm-versie als de 46mm-versie van de Watch GT 6 krijgen een adviesprijs mee van 249,99 euro. Voor de Watch GT 6 Pro betaal je 279,99 euro. De Pro-versie heeft een behuizing van titaniumlegering, terwijl de reguliere Watch GT 6 een roestvrijstalen behuizing heeft.

via [tweakers]