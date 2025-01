OPPO Enco Air4 Oordopjes In Nederland Uitgebracht Voor 99 Euro

Oppo heeft een nieuw setje draadloze oordopjes uitgebracht in Nederland. De OPPO Enco Air4 Pro heeft een lange accuduur, goede ANC en een prijskaartje van 99 euro.

“De krachtige active noise cancelling van de OPPO Enco Air4 Pro zetten een nieuwe standaard in dit prijssegment“, zo schrijft Oppo in een persbericht. Een drievoudige microfoon maakt ruisonderdrukking tot 49 dB met een bereik tot 4000 Hz mogelijk. Ook moet een nieuw ontwerp van de microfoons zorgen voor minder windruis en kunnen eigen algoritmes een noise cancelling curve creëren die perfect geschikt is voor de vorm van het gehoorkanaal.

Voor de audio maakt de Oppo Enco Air4 Pro gebruik van een 12,4 mm driver en de LHDC 5.0 Bluetooth-codec. De grotere driver biedt een 89% groter trillingsgebied vergeleken met standaard 9 mm dynamische drivers, wat met name moet zorgen voor betere bas. De oordopjes gaan maximaal 12 uur mee op één acculading en in combinatie met de oplaadcase kun je maximaal 44 uur naar muziek luisteren. De oordopjes hebben een IP55 stof- en waterbestendigheid, ondersteuning voor Google Fast Pair en een aanraakgevoelige behuizing voor de bediening. De oordopjes wegen slechts 4,4 gram voor extra draagcomfort.

De OPPO Enco Air4 Pro is nu in Nederland beschikbaar voor 99 euro en je kunt de oordopjes kopen via de website van OPPO.