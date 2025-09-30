CMF by Nothing Introduceert Headphone Pro Met Accuduur Van 100 Uur

CMF, een dochtermerk van Nothing, heeft zojuist zijn eerste koptelefoon aangekondigd. De CMF Headphone Pro krijgt een adviesprijs mee van 99 euro en heeft een maximale accuduur van 100 euro.

Nothing schrijft dat de Headphone Pro beschikt over 40mm-drivers met koperen spreekspoelen van 16,5mm. De accu heeft een capaciteit van 720mAh en is in twee uur aan de lader volledig opgeladen. Zonder ruisonderdrukking ingeschakeld kun je tot 100 uur naar muziek luisteren. Wanneer je ruisonderdrukking inschakelt gaat de accu tot 50 uur mee.

De Headphone Pro is uitgerust met fysieke knoppen op de oorschelpen voor het bedienen van de koptelefoon. Ook vinden we op de headset een slider voor het aanpassen van de bas of treble en een roller voor het aanpassen van het volume. Het is mogelijk om de oorkussens te verwisselen en er zijn verschillende kleuren oorkussens verkrijgbaar. De Headphone Pro is per direct verkrijgbaar voor 99 euro.

