CMF Watch Pro En Buds Pro Nu In Nederland Verkrijgbaar

CMF, het nieuwe budgetmerk van Nothing, heeft zijn eerste producten beschikbaar gemaakt in Nederland. Het gaat om de CMF Watch Pro smartwatch en de Buds Pro oordopjes, die beide verkrijgbaar zijn via Amazon.

CMF by Nothing heeft onlangs zijn drie eerste producten aangekondigd, waarna deze producten onder andere verkrijgbaar waren in India en het Verenigd Koninkrijk. Nu is de fabrikant ook begonnen met de verkoop in Europa. Alhoewel je de Power 65W usb-c-adapter nog niet in Nederland kunt kopen, zijn de CMF Watch Pro en de Buds Pro wel verkrijgbaar. De smartwatch krijgt een prijskaartje mee van 69 euro en de oordopjes zijn verkrijgbaar voor 49 euro.

De CMF Watch Pro beschikt onder andere over een 1,96-inch AMOLED-scherm, ingebouwde GPS en een 340 mAh accu die bij normaal gebruik zo’n 13 dagen mee moet gaan. Sensoren kunnen je slaap, hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed meten en er is ondersteuning voor meer dan 110 sportmodi.

De CMF Buds Pro zijn in-ear oordopjes met actieve ruisonderdrukking, een IP54-certificatie en een totale accuduur van 39 uur met ANC uitgeschakeld of 22 uur met ANC ingeschakeld. Beide producten zijn nu te bestellen en worden vanaf 18 december geleverd.

via [androidplanet]