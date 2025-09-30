Samsung Galaxy A36 Ontvangt Android 16-update

Samsung rolt de One UI 8-update, dat is gebaseerd op Android 16, uit naar de Galaxy A36. Het is al de tweede smartphone in de Galaxy A-serie die op Android 16 draait. Vorige week rolde Samsung de update namelijk ook al uit naar de Galaxy A56.

De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung is druk bezig met de uitrol van One UI 8. One UI 8 is de nieuwste versie van Samsung’s Android-schil, dat is gebaseerd op Android 16. De One UI 8-update rolde onlangs al uit naar de smartphones in de Galaxy S25-serie, de Galaxy S24-serie en de mid-range Galaxy A56. Nu staat dezelfde update ook klaar voor de nog voordeligere Galaxy A36.

De update met firmwareversie A366BXXU4BYI7 is 2,3GB groot en installeert naast de nieuwe schil ook de beveiligingspatch van september. Gebruikers ontvangen een iets aangepaste interface met een vernieuwde Weer-app, een uitgebreidere Now Bar, meer templates voor Routines en Reminder, een nieuwe versie van Samsung Internet en beter werkende Quick Share-functies voor het verzenden en ontvangen van bestanden.

Samsung heeft ook een update uitgerold naar de Galaxy A55, maar in dit geval gaat het enkel om een beveiligingsupdate die de beveiligingspatch van september installeert. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [Galaxyclub]