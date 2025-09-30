Motorola Teaset Dunne Smartphone Moto X70 Air

Steeds meer fabrikanten kiezen ervoor om een ultradunne smartphone op de markt te brengen. Zo lanceerde Samsung de Galaxy S25 Edge en Apple de iPhone Air. Ook Motorola komt met een dunne smartphone, zo blijkt uit teasers voor de Moto X70 Air.

Niet iedereen heeft behoefte aan een extra dunne smartphone, aangezien dit doorgaans ten koste gaat van de accu. Toch is er wel duidelijk een markt voor, want we zien een nieuwe trend waarbij fabrikanten opmerkelijk dunne smartphones op de markt brengen. Motorola is de volgende fabrikant die een dunne smartphone zal introduceren. Motorola heeft op Weibo namelijk een teaser gedeeld waarop de Moto X70 Air te zien is.

We zien een groengrijs toestel dat tussen duim en wijsvinger wordt vastgehouden. Hoe dun de Moto X70 Air precies is weten we niet, maar de Chinese tekst op de achtergrond staat voor “Licht en dun“. Verder zien we de camera-module van de smartphone, waarbij de lenzen zijn uitgerust met een bronzen ring. We weten nog niet over welke specificaties de Moto X70 Air beschikt, maar volgens de geruchten gaat het om een high-end smartphone met een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset.

De officiële introductie van de Moto X70 Air zal eind oktober plaatsvinden, maar het is nog onduidelijk of de smartphone ook buiten Europa op de markt verschijnt.

via [AW]