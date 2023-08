Nothing Introduceert Voordelige Submerk CMF by Nothing

Carl Pei, de CEO van Nothing, heeft het submerk CMF by Nothing aangekondigd. Onder dit submerk zal de fabrikant hardware op de markt brengen die een lagere adviesprijs meekrijgen dan de reguliere Nothing-producten. CMF by Nothing zal later dit jaar de eerste producten op de markt brengen.

In een video geeft Carl Pei aan dat CMF by Nothing net als Nothing zich zal focussen op consumententech, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het design van de producten. Bij de producten van Nothing richt het bedrijf zich echter op innovatie en worden de nieuwste premium componenten gebruikt, terwijl onder de naam CMF by Nothing voornamelijk voordeligere producten met simpelere ontwerpen worden uitgebracht. Het bedrijf heeft een apart team opgezet die zich volledig focust op de CMF-producten.

Carl Pei heeft alvast bekendgemaakt dat CMF by Nothing werkt aan een smartwatch en een setje draadloze oordopjes. Details over deze producten hebben we nog niet, maar ze worden waarschijnlijk later dit jaar op de markt gebracht. Ook weten we nog niet of CMF by Nothing zijn producten in Nederland en België op de markt zal brengen. Dit is echter wel goed mogelijk, want de smartphones en oordopjes van Nothing zijn ook in de Benelux uitgebracht.

via [tweakers]