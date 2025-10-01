Ring Introduceert Videodeurbellen Met 4K-resolutie

Ring heeft een nieuwe serie videodeurbellen geïntroduceerd. Het is voor het eerst dat de deurbel een 4K-resolutie heeft en 10 keer kan inzoomen. Ook heeft de deurbel een handige optie voor mensen met een huisdier.

De camera van de Ring Floodlight Cam Pro, Outdoor Camera Pro en Video Doorbell Wired Pro heeft een 4K-resolutie met een 10x zoomfunctie. De Video Doorbell Wired Plus en Indoor Camera Plus krijgen een 2K-resolutie en kunnen maximaal 4x inzoomen.

Ring introduceert in Nederland ook de functie ‘Smart Video Search’. Hiermee kun je middels AI door beelden zoeken. In de VS Introduceert Ring de functie ‘Search Party for Dogs’, waarbij buren elkaars Ring-camera’s kunnen gebruiken om honden op te sporen. De gebruiker van een Ring-camera krijgt een melding wanneer de hond is gespot en kan de beelden vervolgens doorsturen naar de eigenaar van de hond.

De nieuwe ringdeurbellen zijn over een aantal weken verkrijgbaar voor de volgende prijzen:

– Floodlight Cam Pro: 280 euro

– Video Doorbell Wired Pro: 250 euro

– Outdoor Camera Pro: 200 euro

– Video Doorbell Wired Plus: 180 euro

– Indoor Camera Plus: 60 euro

