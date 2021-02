Ring Video Doorbell Pro 2 Aangekondigd

Ring heeft deze week de Ring Video Doorbell Pro 2 gelanceerd. De doorbel is onder andere uitgerust met 3D-bewegingsdetectie en verschijnt volgende maand op de markt voor 249 euro.

De Video Doorbell Pro 2 is een premium deurbel en de meest geavanceerde bedrade deurbel in het assortiment met Ring. De deurbel heeft 3D-bewegingsdetectie en een zogenaamde vogelperspectief-functie, waarmee het mogelijk is om de exacte locatie en tijd te bepalen waarop een bewegingsgebeurtenis moet plaatsvinden.

Ring is bij de Video Doorbell Pro 2 overgestapt van een 16:9-breedbeeldverhouding naar een vierkante beeldverhouding met een resolutie van 1536×1536 pixels. Hierdoor kun je personen die voor de deur staan voortaan van top tot teen zien. Ook kunnen gebruikers privacyzones instellen. Met privacyzones kunnen bepaalde gebieden in het gezichtsveld worden uitgesloten van het opnemen van video voor meer privacy. De verbeterde ingebouwde microfoon moet geluidsvervorming verminderen.

De Ring Video Doorbell Pro 2 krijgt een adviesprijs mee van 249 euro en is vanaf 31 maart verkrijgbaar.

via [AW]