Renders Van Samsung Galaxy S26 Ultra Tonen Meer Rondingen

Een bekende tech-lekker heeft renders van de Samsung Galaxy S26 Ultra gedeeld. Volgens de renders krijgt de Galaxy S26 Ultra meer rondingen, waardoor de smartphone meer lijkt op de voordeligere toestellen in de S26-serie.

De onderstaande renders, die zijn gedeeld door de bekende tech-lekker OnLeaks, laten weinig aan de verbeelding over. We zien de Samsung Galaxy S26 Ultra van alle kanten op zowel bewegende als statische beelden. We zien een aantal verschillen ten opzichte van de Galaxy S25 Ultra. Ten eerste krijgt de S26 Ultra een nieuw camera-eiland, waarin de hoofdcamera, groothoeklens en telelens zijn verwerkt. Een dergelijke camera-eiland kennen we van de Galaxy Z Fold 7 en Galaxy S25 Edge. Naast deze camera-module vinden we nog een tweede telelens en de lens voor Laser-autofocus.

Verder zien we dat de hoeken van de smartphone ronder zijn. Hierdoor gaat de smartphone meer lijken op de S26 Pro en S26 Edge. Verder lijkt de Galaxy S26 Ultra veel op zijn voorganger, met opnieuw een platte glazen achterkant en een titanium behuizing met vlakke zijkanten. Aan de rechterzijde vinden we de volume- en powerknop. De officiële introductie van de Galaxy S26-serie zal begin 2026 plaatsvinden.

via [androidplanet]