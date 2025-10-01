Instagram Gaat Accounts Van Bekende Mensen Verifiëren Via Gezichtsherkenning

· 1 oktober 2025

Meta gezichtsverificatie

Instagram gaat beginnen met het verifiëren van accounts via gezichtsherkenning. Het gaat om accounts van bekende personen om te voorkomen dat scammers zich voordoen als deze personen.

De gezichtsherkenning van Meta is al een tijdje actief voor Facebook in de Verenigde Staten, maar de komende maanden rolt deze verificatie ook uit naar Europa en Instagram. Gebruikers hoeven zelf niks te doen, want de software zoekt naar openbare foto’s van bekendheden en vergelijkt die met advertenties van de potentiële scammers.

Naast de VS en de EU rolt de gezichtsherkenning ook uit naar het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. De nieuwe functie heeft er volgens Meta in het eerst half jaar van 2025 voor gezorgd dat het aantal scams waarbij andere gebruikers zich voordoen als publieke figuren met 22 procent is gedaald.

