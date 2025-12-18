OnePlus Watch Lite Officieel Aangekondigd Voor 179 Euro

OnePlus heeft deze week verschillende producten aangekondigd. Zo maken we kennis met de OnePlus 15R, maar ook met de OnePlus Watch Lite. De nieuwe smartwatch kan met twee smartphones tegelijkertijd verbinding maken en krijgt een adviesprijs mee van 179 euro.

De OnePlus Watch Lite draait niet op Wear OS, maar op een “Real-Time Operating System” van OnePlus zelf. De smartwatch is 8,9 millimeter dun, weegt 35 gram en heeft een roestvrijstalen behuizing. Deze behuizing is waterdicht (IP68 + 5ATM).

OnePlus heeft de Watch Lite uitgerust met een 1,46- inch AMOLED-scherm. Dit scherm heeft een piekhelderheid van 3000 nits. De accu van de smartwatch gaat tot 10 dagen mee in de batterijbesparende, of 4 dagen met het always-on scherm geactiveerd. Het volledig opladen van een lege accu duurt ongeveer anderhalf uur.

Aan de rechterzijde van de OnePlus Watch Lite vinden we een draaibare kroon, waarmee je de smartwatch kunt bedienen. Dankzij een groot aantal sensoren kun je jouw gezondheid en sportactiviteiten bijhouden, inclusief je bloedzuurstofgehalte, hartslag en de temperatuur van je pols. Ook is er ondersteuning voor meer dan 100 sportmodi en is het mogelijk om ECG’s te maken.

Vrij uniek is de aanwezigheid van dual pairing. Hierbij is het mogelijk om de OnePlus Watch Lite te koppelen aan twee telefoons tegelijk. Hierdoor komen notificaties en oproepen van twee verschillende toestellen binnen op de smartwatch. Ook kun je betalingen doen via NFC.

De OnePlus Watch Lite is vanaf 24 december verkrijgbaar voor een adviesprijs van 179 euro. Je kunt nu echter al een bestelling plaatsen.