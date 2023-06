“Nothing Werkt Aan Eerste Smartwatch”

Nothing is een vrij nieuwe fabrikant die vooral aandacht weet te trekken door de opvallende ontwerpen van zijn producten. Zo heeft de Nothing Phone (1) een transparante achterkant waarin 900 leds zitten verwerkt. Ook de Nothing Ear (2) oordopjes hebben een transparante behuizing. Volgens het laatste nieuws is de fabrikant zich nu ook aan het voorbereiden op de lancering van een smartwatch, die mogelijk opnieuw een doorzichtige behuizing krijgt.

Het bericht over de komst van een Nothing smartwatch is afkomstig van insider Mukul Sharma. Deze bron heeft op de certificeringswebsite van het Bureau of Indian Standards (BIS) namelijk een nieuw Nothing-apparaat gespot, met modelnummer D395. Dit apparaat is geplaatst onder de smartwatch-categorie.

De smartwatch zal worden uitgebracht onder de merknaam Nothing, of mogelijk onder het submerk CMF by Nothing. Nothing heeft dit nieuwe handelsmerk onlangs aangevraagd. Details over de smartwatch ontbreken nog, maar als we kijken naar de voorgaande design-keuzes van Nothing verwachten we dat de smartwatch gedeeltelijk doorzichtig zal zijn. Het is echter nog onduidelijk wanneer Nothing van plan is om de smartwatch te introduceren.

via [gagadget]