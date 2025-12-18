OnePlus Pad Go 2 Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft deze week de OnePlus 15R en de OnePlus Watch Lite aangekondigd, maar ook de OnePlus Pad Go 2. De nieuwe tablet beschikt over een 12,1-inch scherm en verschijnt op de markt voor een adviesprijs van 349 euro.

De OnePlus Pad Go 2 beschikt over een 12,1-inch scherm met een 2,8K-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek 7300 Ultra-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 10.050 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en 6,5W omgekeerd laden. Met een volle accu kun je tot 15 uur naar video’s kijken of 53 uur naar muziek luisteren. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant vinden we een 8MP camera.

De OnePlus Pad Go 2 is verkrijgbaar in de kleuren Lavender Drift en Shadow Black. De WiFi-versie kost 349 euro (128GB) en de 5G-versie kost 449 euro (256GB). De tablet is vanaf 24 december verkrijgbaar, maar je kunt nu al een bestelling plaatsen.