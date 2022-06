Deze OnePlus-smartphones Krijgen OxygenOS 13-update

OnePlus werkt aan een nieuwe versie van zijn OxygenOS-schil die is gebaseerd op Android 13. OxygenOS 13 brengt een aantal visuele en functionele verbeteringen met zich mee. Als we kijken naar het updatebeleid van OnePlus weten we welke smartphones van de fabrikant een OxygenOS 13-update ontvangen.

Eind deze zomer zal Google een stabiele versie van Android 13 introduceren en OnePlus zal een OxygenOS-versie uitbrengen die is gebaseerd op Android 13. OxygenOS 13 is de tweede versie van de schil die OnePlus samen met partner OPPO ontwikkelt. We verwachten dat OnePlus de update in het derde kwartaal van 2022 zal uitrollen en dat OxygenOS 13 als eerste binnenkomt op de OnePlus 10 Pro.

OxygenOS 13 zal onder andere meer personalisatiemogelijkheden met zich meebrengen. Ook moet de nieuwe versie voor een stabielere gebruikerservaring zorgen en zal een uitgebreider always-on-scherm worden toegevoegd. We verwachten dat Nederlandse en Belgische consumenten met een van de onderstaande smartphones in ieder geval een OxygenOS 13-update ontvangen.

– OnePlus 10 Pro

– OnePlus 9 Pro

– OnePlus 9

– OnePlus 8T

– OnePlus 8 Pro

– OnePlus 8

– OnePlus Nord 2

– OnePlus Nord CE

– OnePlus Nord CE 2

– OnePlus Nord CE 2 Lite

via [AW]