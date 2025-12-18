OnePlus 15R Met Snapdragon 8 Gen 5-chip Aangekondigd

OnePlus heeft zojuist zijn nieuwste smartphone aangekondigd. We maken kennis met de OnePlus 15R, die beschikt over de nieuwe Snapdragon 8 Gen 5-processor en een adviesprijs meekrijgt van 699 euro.

De OnePlus 15R is een iets uitgeklede versie van de OnePlus 15. De smartphone beschikt over een 6,83-inch scherm met een 165 Hertz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3000 nits, een nieuwe en krachtige Snapdragon 8 Gen 5-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP ultragroothoeklens.

De accu heeft een capaciteit van maar liefst 7.400 mAh. Deze hoge capaciteit is mogelijk dankzij het gebruik van een silicium-koolstofbatterij. De accu heeft ondersteuning voor 80 Watt snelladen, waardoor een lege accu na ongeveer een uur aan de lader weer helemaal vol is.

De behuizing is overigens opvallend waterbestendig. De OnePlus 15R heeft namelijk een IP66, IP68, IP69 en IP69K rating gekregen. Hierdoor is de smartphone zelfs bestand tegen hogedruk en stoomreiniging tot 80 graden. Aan de zijkant van de behuizing vinden we een fysieke ‘Plus Key’. Met deze knop kun je screenshots en spraaknotities toevoegen aan de Plus Mind.

De OnePlus 15R draait uit de doos op Android 16 en ontvangt vier OS-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates. De smartphone is vanaf 15 januari 2026 verkrijgbaar in de kleuren Mint Breeze en Charcoal Black, voor een adviesprijs van 699 euro (256GB) of 799 euro (512GB).