Sony Introduceert Open-ear Oordopjes LinkBuds Clip

Sony heeft een nieuw setje draadloze oordopjes aangekondigd. De Sony LinkBuds Clip heeft een zogeheten open-ear design, waardoor je altijd bewust blijft van je omgeving.

“LinkBuds Clip bieden een natuurlijke luisterervaring waarbij je altijd bewust blijft van wat er om je heen gebeurt. Ideaal om verkeersgeluiden, gesprekken of berichten te blijven horen, zonder je oordopjes uit te hoeven doen.” Zo schrijft de fabrikant in een persbericht. Naast een beter bewustzijn van je omgeving moet het clipdesign, het lichte gewicht van de oordopjes en het ontbreken van druk in de gehoorgang zorgen voor minder oorvermoeidheid.

Ruisonderdrukking ontbreekt, omdat de LinkBuds Clip is ontworpen met het doel om bewust te blijven van wat er om je heen gebeurt. De LinkBuds Clip heeft wel ondersteuning voor multipoint, waardoor je met meerdere apparaten tegelijkertijd verbinding kunt maken. De oordopjes gaan tot 9 uur mee op één acculading, of tot 37 uur in combinatie met de oplaadcase. Dankzij ondersteuning voor snelladen kun je na slechts 3 minuten laden weer 1 uur naar muziek luisteren.

Je kunt de Sony LinkBuds Clip bedienen met tikken op de behuizing van de oordopjes. Zo kun je bijvoorbeeld de muziek pauzeren met een dubbele tik of een nummer overslaan met drie tikken.

De LinkBuds Clip verschijnt deze maand op de markt voor een adviesprijs van 199 euro. Consumenten kunnen kiezen uit de kleuren zwart, greige, lavender en groen.