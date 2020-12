Review JBL Live Free NC+ : Draadloze Oordopjes Volgestopt Met Functies

Een aantal jaren geleden moesten we het nog doen met een handje vol volledig draadloze oordopjes, maar tegenwoordig hebben we de keuze uit honderden oordopjes. Op Androidics.nl testen wij regelmatig nieuwe oordopjes van grote merken om de keuze voor jullie wat makkelijker te maken. Vandaag kijken we naar de Live Free NC+ van de Amerikaanse fabrikant JBL. Dit zijn zeer uitgebreide oordopjes die inmiddels verkrijgbaar zijn voor slechts 129 euro.

Inhoud

Zodra we de Live Free NC+ uit de doos halen zien we gelijk dat we met wat duurdere oordopjes te maken hebben. Zo komt de JBL Tune 225TWS, die we onlangs getest hebben, in een relatief simpele verpakking, terwijl de Live Free NC+ een leuke unboxing ervaring met zich meebrengt. De doos kun je openklappen waarna je gelijk de gebruikershandleiding te zien krijgt. In de doos vinden we de oplaadcase van de Live Free NC+ samen met vier kleinere doosjes. In deze kleine doosjes zitten de oordopjes, een USB-C kabel, verschillende eartips en wat papierwerk.

Design

De Live Free NC+ is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, blauw en roze. Wij hebben de witte uitvoering ontvangen. De oordopjes worden geleverd met een rechthoekige oplaadcase . Deze oplaadcase is erg compact en heeft een afgeronde behuizing die gemaakt is van zacht plastic. Het klepje is voorzien van een magnetische sluiting die prettig werkt. Achterop vinden we een reset-knopje en een USB-C aansluiting waarmee je de oplaadcase kunt opladen. De Live Free NC+ heeft echter ook ondersteuning voor Qi-laden. Hierdoor is het mogelijk om de oordopjes draadloos op te laden met behulp van een Qi-oplader. Draadloos opladen werkt prettig, maar het opladen gaat wel minder snel dan met de meegeleverde USB-C kabel. Voorop zitten vier witte led-lampjes die aangeven hoe vol de accu is.

De oplaadcase is vrij compact, maar de oordopjes zelf zijn daarentegen wat groter dan bijvoorbeeld de Jabra Elite 75t met vergelijkbare features en hardware. Net als de oplaadcase hebben de oordopjes een behuizing van zacht plastic met afgeronde hoeken. We zien geen knopjes, omdat de Live Free NC+ is uitgerust met touch-bediening. De oordopjes hebben een rubberen ring die ervoor zorgt dat de oordopjes in je oorschelp blijven hangen. Deze ring werkt goed, want tijdens mijn wandelingen heb ik de oordopjes nooit opnieuw aan hoeven duwen en ik heb nooit het gevoel gehad dat de oordopjes losraakten. Ook beginnen de oordopjes bij langer gebruik niet te irriteren, iets dat kan gebeuren bij oordopjes met een verkeerde pasvorm. Ondanks de wat grotere oordopjes zijn wij daarom erg te spreken over het draagcomfort van de Live Free NC+.

Functies / Audiokwaliteit

Het maken van een verbinding tussen de Live Free NC+ en je smartphone werkt erg prettig. Zodra je de oplaadcase opent activeert de pairing-mode op de oordopjes. Hiervoor hoef je de oordopjes niet eens uit de oplaadcase te halen. Ga vervolgens naar de Bluetooth-instellingen op je smartphone en selecteer de Live Free NC+. Dankzij Bluetooth 5.1 is de verbinding snel gemaakt en blijft deze stabiel. Tijdens onze test is de Bluetooth-verbinding nooit ongewenst verbroken. Als je al eens verbinding hebt gemaakt met de Live Free NC+ zullen de oordopjes de volgende keer automatisch opnieuw verbinding maken zodra je de oplaadcase opent. Ook is het leuk dat de oordopjes zijn voorzien van “single point connection”, waardoor je elk oordopje individueel kunt gebruiken.

De oordopjes sluiten het oor goed af, waardoor je optimaal kunt genieten van de muziek. De Live Free NC+ maakt gebruik van 6.8mm drivers die zuivere audiokwaliteit leveren. Bij ruige muziek of hoge volume hebben de oordopjes geen last van ruis of storingen. Bas is aanwezig, maar niet overheersend. Als de fabrieksinstellingen van de lage, mid en hoge tonen niet aan jouw smaak voldoen, dan kun je dit zelf aanpassen met de JBL app op je smartphone. De bijbehorende app is namelijk voorzien van een equalizer waarmee je de muziek-instellingen kunt wijzigen. Dezelfde app maakt het mogelijk om je standaard spraakassistent te kiezen en de bediening van de oordopjes aan te passen. Zo kun je zelf aangeven wat de oordopjes moeten doen bij een enkele, dubbele, driedubbele en lange “tap” op de oordopjes. De app heeft een simpele interface, waardoor deze eenvoudig te bedienen is. Het aanraakgevoelige gedeelte van de oordopjes is vrij groot, waardoor de touch-bediening prettig werkt en de oordopjes de aanrakingen goed registreren.

JBL heeft de oordopjes voorzien van veel handige features. Zo zijn de oordopjes bijvoorbeeld uitgerust met een sensor die kan zien of je de oordopjes wel of niet in je oor hebt. Zodra je de oordopjes uit je oor haalt zal de muziek automatisch pauzeren. Deze functie kun je overigens uitschakelen als je dit niet prettig vindt. Ook heeft de behuizing van de oordopjes een IPX7-rating gekregen. Dankzij deze rating zijn de oordopjes waterdicht en kun je ze tot wel 30 minuten lang op 1 meter diepte onder water houden. Uiteraard raden wij dit niet aan, maar je hoeft je in ieder geval geen zorgen te maken als je in de regen loopt of de oordopjes per ongeluk in het water laat vallen.

Voor optimaal luisterplezier heeft JBL de Live Free NC+ uitgerust met “active noise cancelling”. Active noise cancelling filters met behulp van ingebouwde microfoons omgevingsgeluiden weg, waardoor je minder last hebt van bijvoorbeeld rondrijdende auto’s, pratende mensen of het geruis van vliegtuigmotoren. De ANC filtert overigens niet alle geluiden weg. Zachte tonen en storingen worden netjes weg gefilterd, maar luide omgevingsgeluiden blijf je horen.

JBL heeft ook gedacht aan mensen die de omgeving juist wel willen horen. Zo kun je met een dubbele tik op het linker oordopjes de TalkThru-functie activeren. TalkThru pauzeert de muziek en versterkt de omgevingsgeluiden. Hierdoor hoor je de omgeving net zo goed als wanneer je de oordopjes niet in hebt. Dit is handig, want hierdoor hoef je de oordopjes niet uit te doen wanneer iemand in eens tegen je begint te praten of wanneer je een coffee wilt bestellen bij Starbucks.

De oordopjes gaan maximaal 7 uur mee op één acculaden en dat is best lang voor draadloze oordopjes. In praktijk kan de accuduur echter wat lager uitvallen, afhankelijk van de volume en of active noise cancelling wel of niet is ingeschakeld. De oplaadcase levert nog eens 14 uur extra luisterplezier op, waardoor je in totaal 21 uur naar muziek kunt luisteren. Via de USB-C poort is de oplaadcase na 2 uur aan de lader weer volledig opgeladen. Draadloos opladen met een Qi-lader gaat wat langzamer.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De Live Free NC+ zit stampvol met features, waardoor de oordopjes voor bijna alle doelgroepen geschikt zijn. De oordopjes sluiten goed af en zitten comfortabel in het oor, alhoewel dit wel per gebruiker zal verschillen. De touch-bediening werkt prettig, de audiokwaliteit is goed en de extra features zoals ANC, TalkThru, draadloos opladen en een IPX7-rating maken de Live Free NC+ een compleet product die voor een grote doelgroep geschikt is, inclusief sporters.

Het enige minpunt die ik ben tegengekomen is het formaat van de oordopjes. Die had ik namelijk graag wat subtieler gezien, zodat de oordopjes wat minder opvallen.

Voordelen

– Goede audiokwaliteit

– Lange accuduur

– Active noise cancelling en TalkThru functies

– Draadloos opladen

– Single point connectie met snelle en stabiele Bluetooth 5.1 –verbinding

– Prettige touch-bediening

– Zitten comfortabel in het oor

– Waterdichte IPX7-behuizing

Nadelen

– Oordopjes wat aan de grote kant

De JBL Live Free NC+ is bij Coolblue inmiddels verkrijgbaar voor slechts 129 euro in de kleuren zwart, blauw, roze en wit.