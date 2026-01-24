Samsung Galaxy S24-serie en Z Fold/Flip 7 Ontvangen Januari-update

Nadat Samsung de januari-update eerder al uitrolde naar de Galaxy A34, Galaxy A55 en Galaxy S25-serie, staat de eerste beveiligingsupdate van 2026 nu ook klaar voor de Galaxy S24-serie en de vouwbare Galaxy Z Fold 7 en Flip 7.

Gebruikers van de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ en Galaxy S24 Ultra kunnen nu de beveiligingspatch van januari 2026 installeren. Dezelfde update staat ook klaar voor de Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Z Flip 7 FE. De update bestaat uit ongeveer 50 patches voor kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem, Samsung’s One UI-schil en Samsung’s applicaties. Na de installatie is de beveiliging helemaal up-to-date en ben jij weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

