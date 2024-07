Onaangekondigde Google Pixel Buds Pro 2 Te Zien Op Beelden Van Hoesjesmaker

Op het internet zijn afbeeldingen opgedoken waarop de onaangekondigde Google Pixel Buds Pro 2-oordopjes te zien zijn. De beelden zijn afkomstig van hoesjesmaker Spigen en tonen een iets gewijzigd ontwerp.

De onderstaande beelden verschenen op een Spigen-productpagina op Amazon, waarna de beelden later werden gedeeld op Reddit. Uit de beelden kunnen we opmaken dat de Google Pixel Buds Pro 2 een iets ander design krijgt dan de vorige generatie. Zo valt vooral op dat het gekleurde deel van de oordopjes wat kleiner is en dat dit keer ook de roosters op de oordopjes gekleurd zijn. De oplaadcase zelf lijkt vrijwel ongewijzigd.

Google heeft op 13 augustus een Pixel-evenement ingepland. Op deze dag zal Google onder andere de Google Pixel 9-serie en de Google Pixel Watch 3 presenteren. De kans is groot dat we dan ook de Pixel Buds Pro 2 te zien krijgen.

via [tweakers]