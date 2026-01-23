Alle Specificaties Van Motorola Moto G67 en G77 Uitgelekt

Motorola is van plan om binnenkort de Moto G-serie uit te breiden met de Moto G67 en Moto G77. Alle specificaties van deze smartphones zijn nu echter al uitgelekt door een Griekse retailer.

De Moto G67 is de voordeligste van de twee smartphones en beschikt over een 6,8-inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 6300-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een MicroSD-kaart, een 5200 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 32MP selfie-camera.

De Moto G77 beschikt net als de G67 over een 6,8-inch AMOLED-scherm met dezelfde resolutie, maar intern vinden we een iets krachtigere MediaTek Dimensity 6400-processor met 8GB werkgeheugen. Ook de opslagruimte en accu zijn hetzelfde, maar de hoofdcamera op de Moto G77 heeft een 108MP resolutie. De smartphone draait op Android 16 en heeft een IP64-certificering gekregen.

Informatie over de prijs en releasedatum ontbreken nog.

via [droidapp]