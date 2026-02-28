Amazfit Active 3 Premium Voor Hardlopers Aangekondigd

Eerder deze week schreven wij dat Huawei een smartwatch heeft geïntroduceerd voor hardlopers. Amazfit heeft deze week echter ook een smartwatch aangekondigd voor hardlopers en de Amazfit Active 3 Premium is een stuk voordeliger.

De Huawei Watch GT Runner 2 en de Amazfit Active 3 Premium lijken qua specificaties veel op elkaar, maar de smartwatch van Huawei kost 399 euro terwijl de smartwatch van Amazfit voor slechts 169 euro over de toonbank gaat. Beide smartwatches wegen ongeveer 50 gram en beschikken over een 1,32-inch scherm, een accuduur van bijna twee weken en software geoptimaliseerd voor hardlopers. De Amazfit-smartwatch is dus ideaal voor mensen met een wat kleiner budget.

De Amazfit Active 3 Premium weegt 55 gram inclusief polsbandje en beschikt over een 1,32-inch AMOLED-scherm met een piekhelderheid van 3000 nits, een accuduur van 12 dagen (bij normaal gebruik), een AI coach die helpt om te trainen, ondersteuning voor 170 sportmodi en ondersteuning voor offline maps.

Ook beschikt de Active 3 Premium over een functie voor het bijhouden van de slijtage van hardloopschoenen. Het slijtageniveau, gemeten aan de hand van de afgelegde afstand, wordt automatisch bijgewerkt in de Zepp-app. Zo kunnen hardlopers de conditie van hun schoenen in de gaten houden en ze op het optimale moment vervangen. Meerdere paren schoenen kunnen tegelijkertijd worden bijgehouden.

De Amazfit Active 3 Premium is verkrijgbaar in de kleuren wit, blauw en zwart voor een adviesprijs van 169,90 euro.