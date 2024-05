“Renders Van Samsung Galaxy Watch 7 Ultra Uitgelekt”

De bekende tech-lekker OnLeaks heeft renders gedeeld waarop de Samsung Galaxy Watch 7 Ultra te zien zou zijn. Opvallend is de derde fysieke knop op de smartwatch. Ook krijgt de smartwatch volgens de bron een grotere speaker.

De Samsung Galaxy Watch 7 Ultra heeft een 1,5-inch rond scherm, maar de behuizing heeft een wat rechthoekig ontwerp. Ook zien we aan de rechterkant van de behuizing niet twee, maar drie fysieke knoppen. Het is onduidelijk wat de functie van de grote derde knop is.

Achterop de Galaxy Watch 7 Ultra vinden we uiteraard verschillende sensoren, die zaken als hartslag en lichaamstemperatuur kunnen meten. De sensoren zijn iets anders gepositioneerd als de sensoren op zijn voorganger. Verder lijken de speakers wat groter en lijkt het afneembare polsbandje naadloos over te lopen in de de behuizing.

Samsung zal de Galaxy Watch 7 Ultra vermoedelijk op 10 juli introduceren tijdens het Galaxy Unpacked-evenement in Parijs. Na de introductie zetten wij alle details op een rijtje.

