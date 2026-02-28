Nothing Deelt Beelden Van Roze Nothing Phone (4a)

Nothing zal op 5 maart de Phone (4a) en Phone (4a) Pro introduceren, maar de fabrikant heeft nu echter al beelden gedeeld waarop de roze versie van de Nothing Phone (4a) te zien is.

Een aantal dagen voor de officiële introductie van de Nothing Phone (4a) Pro heeft Nothing de onder- en bovenstaande beelden gedeeld. De beelden tonen de Nothing Phone (4a) met een roze behuizing. Voorheen lanceerde Nothing zijn smartphones alleen op de markt in de kleuren wit en zwart, maar dit jaar maken we dus kennis met minstens één nieuwe kleur. Volgens eerdere berichten zal Nothing de smartphone echter ook in de kleuren blauw en geel introduceren.

We zien dat de achterzijde van de Nothing Phone (4a) een nieuw ontwerp heeft gekregen. De bekende Glyph Interface maakt plaats voor de nieuwe Glyph Bar. Deze bestaat uit zes vierkante LED’s. Elk vierkantje beschikt over negen afzonderlijk aanstuurbare Mini-LED’s die gebruikers zelf kunnen programmeren.

De Nothing Phone (4a) beschikt volgens de geruchten over een 6,78-inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie, een Snapdragon 7s Gen 4-processor, maximaal 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5400 mAh accu met ondersteuning voor 50W snelladen. De camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP zoomlens met 3,5x optische zoom en een 8MP groothoeklens.

Na de officiële introductie, dat op 5 maart zal plaatsvinden, zullen wij alle details van de Nothing Phone (4a) en Phone (4a) Pro met jullie delen.

via [droidapp]