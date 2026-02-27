Huawei Introduceert Nieuwe Smartwatch ‘Huawei Watch GT Runner 2’

Huawei heeft deze week zijn nieuwste smartwatch aangekondigd. We maken kennis met de Huawei Watch GT Runner 2, een premium smartwatch voor hardlopers en sporters die deelnemen aan marathons.

De Huawei Watch GT Runner 2 is met een gewicht van 34,5 gram een lichte smartwatch. Samen met het polsbandje komt het gewicht uit op ongeveer 50 gram. De smartwatch heeft een 1,32-inch scherm, een titanium behuizing en volgens Huawei een zeer nauwkeurige GPS. Dit is natuurlijk ideaal voor renners die hun routes willen vastleggen.

Een ander belangrijk verkooppunt van de Huawei Watch GT Runner 2 is de accuduur. Volgens Huawei gaat de smartwatch bij normaal gebruik tot 14 dagen mee op één acculading. De accuduur is echter een stuk korter wanneer je veel sport. Track je vaak hardloopsessies, dan moet je rekenen op een accuduur van zo’n 32 uur.

De software is speciaal geoptimaliseerd voor hardlopers. Zo beschikt de Watch GT Runner 2 over een Intelligent Marathon Mode met ondersteuning voor race management via de app en smartwatch. Je kunt gebruikmaken van een race simulatie, van marathon tests en realtime begeleiding tijdens het hardlopen. De smartwatch geeft aan hoe hard je moet lopen om een bepaalde tijd te halen en geeft advies wanneer je hartslag te hoog is. Na een intensieve training geeft de smartwatch informatie over hoe lang je lichaam rust nodig heeft.

Uiteraard beschikt de Huawei Watch GT Runner 2 over allerlei sensoren voor het meten van hartslag, HRV, SpO2 en een ECG. Ook kun je draadloos betalen via NFC en is er ondersteuning voor offline navigatie. De smartwatch krijgt een adviesprijs mee van 399 euro en is vanaf 16 maart te bestellen in de kleuren Dawn Orange (oranje), Dusk Blue (blauw) en Midnight Black (zwart).

via [AW]