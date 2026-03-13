Action Verkoopt Smartwatch Voor 19,95 Euro

Bij de Action kun je tijdelijk een Denver-smartwatch kopen voor slechts 19,95 euro. De voordelige smartwatch beschikt over alle basisfuncties van een smartwatch en heeft ondersteuning voor 100 sportmodi.

De Denver-smartwatch die je momenteel bij de Action kunt kopen is ideaal voor mensen die voor het eerst een smartwatch willen proberen of simpelweg niet al te veel willen uitgeven voor een smartwatch.

De smartwatch beschikt over alle basisfuncties die je van een smartwatch mag verwachten, zoals het lezen van notificaties die op je smartphone binnenkomen, het beantwoorden van telefoongesprekken en je dagelijkse activiteiten bijhouden. Zo kan de smartwatch je stappen tellen, je hartslag en slaappatroon meten en je calorieënverbruik bijhouden. De smartwatch heeft ondersteuning voor een groot aantal sporten, waaronder hardlopen, voetballen, tennissen en zwemmen.

Ondanks het prijskaartje van slechts 19,95 euro beschikt de Denver-smartwatch over een groot 2,04-inch AMOLED-scherm. De 220 mAh accu gaat volgens Action tot zes dagen mee op één acculading. De Denver-smartwatch is alleen via de webwinkel van Action verkrijgbaar in de kleuren zwart en roze. Voor de smartwatch betaal je 19,95 euro, maar je betaalt ook 5,99 euro voor de verzendkosten.

