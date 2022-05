“Amazfit Werkt Aan Smartwatches Met 500 mAh Accu”

Er zijn specificaties uitgelekt van twee onaangekondigde Amazfit smartwatches. De Amazfit Vienna en de T-Rex Pro 2 zijn twee robuuste smartwatches met een grote accu. Dankzij deze accu moeten de smartwatches zo’n drie weken meegaan op één acculading.

De website GSMArena schrijft dat Amazfit binnenkort twee nieuwe wearables zal introduceren. De smartwatches hebben een robuuste behuizing en een 500 mAh accu. Beide modellen hebben een sportieve afwerking, maar de Vienna heeft een meer premium uiterlijk.

De 500 mAh accu is het grootste verkooppunt van de smartwatches. Met deze capaciteit moet de smartwatch namelijk tot 24 dagen meegaan. Zelfs hele zware gebruikers die elke dag trainingen doen kunnen rekenen op een accuduur van 10 dagen. De T-Rex Pro 2 heeft een 1.39-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 454×454 pixels en een plastic behuizing met een 10 ATM-certificering. De Amazfit Vienna heeft een 1.29-inch AMOLED-scherm (416×416 pixels) en een titanium behuizing met een 20 ATM-certificering. Beide smartwatches hebben een PPG 3.0-sensor, een ingebouwde GPS-chip en Bluetooth 5.0. Gebruikers hebben de keuze uit 150 sportmodi.

Amazfit Vienna

Het is nog onduidelijk of de Amazfit Vienna en de T-Rex Pro 2 ook in Nederland op de markt verschijnen, maar Amazfit is sinds kort wel officieel actief in ons land. Zo hebben wij onlangs nog een review geschreven over de Amazfit GTR 3.

via [AW]