Xiaomi Zal Poco X8 Pro-serie Op 17 Maart Introduceren

Xiaomi heeft een teaser gedeeld waaruit we kunnen opmaken dat de Chinese fabrikant op 17 maart de Poco X8 Pro-serie zal introduceren. De eerste details van de smartphones zijn al voorbijgekomen in het geruchtencircuit.

Op 17 maart kunnen we naar verwachting kennis maken met de Poco X8 Pro en de Poco X8 Pro Max. Vermoedelijk gaat het om redelijk snelle smartphones, want op de teaser zien we de slogan “Speed to the max“. Volgens eerdere geruchten gaat het om een rebranding van de Redmi Turbo 5 en Turbo 5 Max. Poco heeft zelf al bevestigd dat de Poco X8 Pro beschikt over een Dimensity 8500-processor en de Poco X8 Pro Max over een Dimensity 9500s-processor.

De Poco X8 Pro zou beschikken over een 6,59 -inch 1,5K OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een 50MP hoofdlens en een 7560 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. De Poco X8 Pro Max beschikt over een 6,83-inch 1,5K OLED-scherm, een 50MP hoofdlens met beter sensor en een 8500 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. Beide smartphones beschikken over een 20MP selfie-camera.

Na de officiële introductie op 17 maart zullen wij alle details met jullie delen.

via [droidapp]