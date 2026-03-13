OnePlus Nord 3 Ontvangt Android 16-update

OnePlus rolt een nieuwe update uit voor de OnePlus Nord 3. Het gaat om de Android 16-update, die zowel nieuwe functies als een nieuwe beveiligingspatch met zich meebrengt.

De Android 16-update voor de OnePlus Nord 3 is 3,14GB groot en installeert onder andere de beveiligingspatch van februari 2026. Deze update dicht een groot aantal kwetsbaarheden, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten.

Naast een betere beveiliging brengt de update alle nieuwe functies van Android 16 met zich mee, samen met prestatieverbeteringen en een bugfix voor een probleem met Live Alerts. De update rolt in fasen uit. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de OnePlus Nord 3.

