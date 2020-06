4GB-limiet Voor Video-opnames In Android 11 Opgeheven

Google heeft het 4GB-limiet voor video-opnames in Android opgeheven in de eerste bèta van Android 11. Android-gebruikers vragen Google al jaren om dit limiet af te schaffen, aangezien dit limiet steeds makkelijker te bereiken is door de steeds hogere resolutie en framerates van smartphone camera’s.

Google heeft de mpeg4writer-api aangepast, waardoor applicaties die gebruikmaken van deze api nu videobestanden van meer dan 4GB kunnen maken. Google’s eigen Google Camera-app kan dit in deze bèta opvallend genoeg nog niet. Momenteel bereiken gebruikers die 4k30 video’s opnemen het 4GB limiet al na 15 minuten filmen.

De eerste bèta van Android 11 is nu beschikbaar voor de Google Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4 en 4 XL. De bèta is ook beschikbaar voor de OnePlus 8 en 8 Pro en later zal Xiaomi de bèta uitrollen naar de Mi 10, Mi 10 Pro en Poco F2 Pro.

via [tweakers]