Renders en Specificaties Samsung Galaxy Tab S7 Gelekt

De bekende tech-lekker OnLeaks heeft samen met de website Pigtou renders van de aankomende Samsung Galaxy Tab S7 gedeeld. Ook zijn er een aantal details gelekt over de specificaties van de vlaggenschip-tablet.

Op de renders zien we dat de Galaxy Tab S7 ongeveer hetzelfde uiteindelijk krijgt als de Galaxy Tab S6. We zien opnieuw afgeronde hoeken en ongeveer even dunne schermranden. Ook zien we weer een kleine groef voor de S Pen. Wel zit de camera nu op een andere locatie. Hierdoor zit de camera nu bovenaan wanneer je de tablet in landschapsmodus gebruikt. De tablet meet volgens de bron 253,7×165,3×6,3mm.

Tech-lekker Ice Universe schrijft verder dat de tablet een 120Hz-scherm krijgt en dat er ook een Tab S7+ komt. Waarschijnlijk is dit een grotere uitvoering. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy Tab S7 officieel zal introduceren.

