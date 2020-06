“Lancering Google Pixel 4a Opnieuw Uitgesteld”

Google was oorspronkelijk van plan om de Pixel 4a te lanceren tijdens het I/O-event in mei, maar het bedrijf heeft de lancering vanwege het coronavirus echter uitgesteld. Nu zal de lancering vermoedelijk pas in juli plaatsvinden waarna de smartphone pas in oktober op de markt verschijnt.

De geruchten over de komst van de Google Pixel 4a doken eind vorig jaar al op, maar de lancering heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Volgens de laatste berichten krijgt de Pixel 4a-serie, l in tegenstelling tot de Pixel 3a-serie, geen XL-variant. Naar verwachting krijgen we de midrange-telefoon nu op 13 juli te zien en volgens Jon Prosser is de Pixel 4a pas vanaf 22 oktober verkrijgbaar. Ook zou Google de smartphone alleen in de kleur ‘Just Black’ op de markt uitbrengen.

De Google Pixel 4a beschikt waarschijnlijk over een 5,81-inch FHD+ OLED-scherm, een Snapdragon 730-processor, 6GB-werkgeheugen, dezelfde camera als de Pixel 4 en een 3.040 mAh-batterij.

via [AW]