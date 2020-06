Android 11 Bewaart Verwijderde Bestanden Voortaan 30 Dagen

Wanneer je op je Android-smartphone wel eens iets hebt verwijderd weet je dat deze bestanden definitief verdwijnen. Dit kan erg vervelend zijn wanneer je iets per ongeluk of te snel hebt verwijderd. Gelukkig krijgt Android 11 een soort prullenbak waarin de verwijderde bestanden 30 dagen blijven staan zodat je deze bestanden weer kunt terughalen.

Wanneer je besluit om een bestand te verwijderen en hier vervolgens spijt van krijgt is het erg vervelend wanneer je je bestanden niet kunt terugzetten. Gelukkig zijn de gevolgen vanaf Android 11 een stuk minder ernstig. Uit een video van Android Developers over de mogelijkheden en limitaties van Scoped Storage blijkt namelijk dat applicaties bestanden voortaan kunnen weggooien in de ‘onzichtbare prullenbak’. De bestanden in deze prullenbak zijn niet direct zichtbaar door de gebruiker omdat er geen prullenbak-app aanwezig is, maar het zou wel mogelijk zijn om bestanden uit de prullenbak te halen.

Het is nog onduidelijk welke applicaties toegang krijgen tot de onzichtbare prullenbak in Android 11. De ontwikkelingen van de onzichtbare prullenbak zijn momenteel namelijk nog in volle gang. Het is overigens niet voor het eerst dat we op Android een prullenbak-functie tegenkomen, maar deze functies werden tot nu toe gemaakt door andere smartphonefabrikanten. Een goed voorbeeld is de Gallery-app van OnePlus.

