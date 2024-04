Android 14 QPR3-bèta 2.1 Nu Beschikbaar

Google heeft een nieuwe bètaversie van Android 14 uitgebracht. Android 14: QPR3 2.1 brengt voornamelijk bugfixes met zich mee, maar in de nieuwe bètaversie vinden we ook nog een aantal andere verbeteringen.

In bètaversies worden doorgaans veel kleine software errors opgelost. Dat is ook in bètaversie QPR3 2.1 het geval. Dit keer zien we echter ook een aantal nieuwe functies en aanpassingen. Zo kun je in bètaversie QPR3 2.1 onder andere de haptische feedback van je toetsenbord wijzigen, waarbij je de haptische feedback niet alleen aan en uit kunt zetten maar ook kunt aangeven hoeveel vibratie je voelt tijdens het typen. Daarnaast is een hoge kwaliteitsmodus voor de Android Webcam toegevoegd en is een bug opgelost die de launcher liet crashes.

De volledige changelog staat hieronder:

Probleem opgelost dat er soms voor zorgde dat de launcher van een apparaat crashte. (Probleem #328803294)

Probleem opgelost dat er soms voor zorgde dat Pixel Tablet-apparaten niet oplaadden terwijl ze verbonden waren met het dock. (Probleem #299800125)

Probleem opgelost waarbij omhoog vegen vanaf de onderkant van het scherm niet altijd terugkeerde naar het startscherm.

Probleem opgelost dat ervoor zorgde dat de lay-out van meldingen op het vergrendelingsscherm niet goed werden weergegeven.

Verschillende problemen opgelost die zorgden voor frequente “Applicatie reageert niet” fouten voor zowel systeem- als gebruikersapps.

Probleem opgelost waarbij omlaag vegen vanaf de bovenkant van het scherm niet altijd de meldingsbalk toonde.

Probleem opgelost op Pixel Fold-apparaten waarbij soms, wanneer het apparaat werd uitgevouwen, slechts de helft van het binnenste scherm inhoud weergaf.

Probleem opgelost dat er soms voor zorgde dat het gebaar “Snel tikken om acties te starten” niet werkte.

Verschillende problemen opgelost die van invloed waren op de systeemstabiliteit, prestaties, connectiviteit, interactiviteit en de camera.

via [AW]