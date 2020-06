“Huawei Mate 40 Pro Krijgt 108MP Camera”

Huawei zal naar verwachting rond oktober de Mate 40 Pro introduceren en op het internet circuleren al verschillende details over de nieuwe vlaggenschip-smartphone. Zo zou Huawei na Xiaomi, Samsung en Motorola nu ook overstappen op een 108MP cameralens.

De nieuwste geruchten over de Huawei Mate 40 Pro zijn afkomstig van de website IT Home. Volgens de bron krijgt de camera van zowel de reguliere Mate 40 als de Mate 40 Pro een 108MP hoofdlens. Het zou gaan om een zogeheten 9P-lens, waarbij het opgevangen licht door negen elementen wordt verwerkt, wat voor betere foto’s moet zorgen. De 108MP camera van de Xiaomi Mi Note 10 Pro maakt gebruik van een 8P-lens.

Andere bronnen spreken over de aanwezigheid van een Kirin 1000-processor met ingebouwde 5G-modem. De Kirin 1000 moet krachtig en zuiniger zijn dan de Kirin 990-processor. Het is nog onduidelijk wanneer Huawei de Mate 40-serie officieel zal introduceren, maar de geruchten spreken over een lancering in oktober.

via [androidplanet]