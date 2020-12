Op Deze Data Ontvangen Nederlandse Samsung-gebruikers Een Android 11-update

Onlangs deelde Samsung Egypte het Android 11-updateschema voor Egypte. Alhoewel dit schema niet helemaal gelijk is met die van de overige landen gaf het ons wel een goede indicatie van wanneer wij in Europa een Android 11-update kunnen verwachten. We hebben nu echter specifiekere data, want Samsung Nederland heeft nu het updateschema voor Nederland bekendgemaakt.

In het onderstaande overzicht kun je zien welke toestellen in welke maand een update naar Android 11 met de One UI 3.0-schil ontvangen. Samsung is deze maand al begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Galaxy S20-serie. In januari rolt de update onder andere uit naar de S10-, Note 10- en Note 20-serie.

December 2020

– Galaxy S20

– Galaxy S20+

-Galaxy S20 Ultra

Januari 2021

– Galaxy Fold

– Galaxy S10e

– Galaxy S10

– Galaxy S10+

– Galaxy Note 10

– Galaxy Note 10+

– Galaxy S10 Lite

– Galaxy Z Flip

– Galaxy Z Fold 2

– Galaxy Note 20

– Galaxy Note 20 Ultra

Februari 2021

– Galaxy S20 FE

Maart 2021

– Galaxy XCover Pro

– Galaxy M31

– Galaxy M21

– Galaxy Note 10 Lite

– Galaxy A51

– Galaxy M31s

– Galaxy Tab S7

– Galaxy Tab S7+

April 2021

– Galaxy A40

– Galaxy A71

Mei 2021

– Galaxy A50

– Galaxy A70

– Galaxy A80

– Galaxy Tab S6 Lite

– Galaxy A42

Juni 2021

– Galaxy A41

– Galaxy A31

– Galaxy A21s

Juli 2021

– Galaxy A20e

– Galaxy Tab S5e

– Galaxy Tab S6

Augustus 2021

– Galaxy A30s

– Galaxy Xcover 4S

– Galaxy Tab A 10.1 (2019)

– Galaxy Tab Active Pro

– Galaxy A20s

September 2021

– Galaxy A10

– Galaxy Tab A 8 (2019)

via [droidapp]