Samsung India: “Introductie Galaxy S21 Op 14 Januari”

Nadat eerder al verschillende afbeeldingen opgedoken waarop de drie Galaxy S21-smartphones te zien zijn, heeft Samsung India nu de introductiedatum bekendgemaakt. Samsung zal de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra op 14 januari officieel introduceren.

Geruchten over de lancering van de Galaxy S21-serie spraken elkaar tot nu toe regelmatig tegen. Zo gingen we er lange tijd van uit dat de introductie in februari zal plaatsvinden, maar de geruchten spraken in eens over een lancering in januari. Deze geruchten werden later echter weer tegengesproken, omdat de lancering wel in februari zou plaatsvinden. Aan de onzekerheid komt nu een einde. Samsung India heeft namelijk laten weten dat het bedrijf een Unpacked-evenement heeft ingepland op 14 januari. We hoeven dus nog maar een maand te wachten op de officiële introductie.

We verwachten dat de Galaxy S21-serie een paar weken na de introductie in de winkels komt te liggen. Dit zou betekenen dat de smartphones eind januari verkrijgbaar zijn. Eerder deze week verschenen de officiële teasers en de details over de camera’s al op het internet.

via [AW]