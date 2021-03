Samsung Galaxy Note 10 (+) Ontvangt One UI 3.1+update

Samsung heeft in Nederland een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy Note 10 en de Galaxy Note 10 +. De update installeert de One UI 3.1-schil die verschillende nieuwe functies met zich mee brengt. Ook brengt de update een nieuwe beveiligingspatch met zich mee.

Steeds meer smartphones van Samsung hebben een One UI 3.1-update ontvangen en nu is de Galaxy Note 10 (+) aan de beurt. De update is 1035MB groot en installeert ook de beveiligingspatch van maart 2021. De update rolt nu in Nederland uit en gebruikers ontvangen een notificatie zodra de update voor hun toestel klaarstaat.

One UI 3.1 brengt verschillende verbeteringen met zich mee. Zo heeft DeX een update gekregen en kan blauw licht uit het scherm gefilterd worden, wat prettiger is voor de ogen wanneer je de smartphone in donkere omgevingen gebruikt. Ook heeft de camera-app een update ontvangen en kun je voortaan de locatiedata uit een foto verwijderen wanneer je een foto wilt delen.

via [droidapp]