Review Cat S62 Pro: Robuuste Smartphone Met Beste Warmtecamera

Bullitt Group brengt onder de Cat-merknaam smartphones op de markt die bekendstaan om hun robuuste bouwkwaliteit. De Cat phones zijn voornamelijk gemaakt voor mensen die zich vaak bevinden in ruigere omgevingen en hierbij een smartphone nodig hebben die tegen een stootje kan. In deze review kijken wij naar de Cat S62 Pro, een uitgebreide robuuste smartphone met een zeer unieke feature. De Cat S62 Pro is namelijk uitgerust met een thermische camera. Met een dergelijke camera kun je warmtestraling, die voor het naakte oog onzichtbaar is, in beeld brengen.

Inhoud

Net als alle andere Cat phones komt de Cat S62 Pro in een zwart/gele doos. Hierin vinden we naast de smartphone ook een 18W snellader, een USB C-kabel, een SIM kaart-tool en wat papierwerk. Een unieke unboxing ervaring of extra accessoires zoals oordopjes ontbreken. De Cat S62 Pro is inmiddels verkrijgbaar voor ruim 500 euro en is alleen beschikbaar in de kleur zwart.

Specificaties

Voordat wij kijken naar de belangrijkste features van de Cat S62 Pro, namelijk de FLIR-camera en de bouwkwaliteit, zetten wij eerst even wat specificaties op een rijtje. Het valt op dat de Cat S62 Pro is uitgerust met krachtigere en betere hardware dan voorgaande smartphones van Cat.

Scherm: 5,7-inch IPS LCD (1080 x 2160 pixels) Corning Gorilla Glass 6

Processor: Qualcomm Snapdragon 660

Werkgeheugen: 6GB

Opslagruimte: 128GB (uit te breiden met microSD-kaart)

Camera: 8MP selfie-camera + 12MP rear-camera + FLIR Lepton 3.5 warmtecamera

Accu: 4000 mAh (18W snelladen)

Android: Draait op een bijna kale versie van Android 10

Afmetingen: 158.5 x 76.7 x 11.9 mm – 248 gram

Extra’s: NFC, vingerafdrukscanner op de achterkant, programmeerbare fysieke knop, dual-SIM ondersteuning, IP69-rating + MIL-STD-810H certificaat

Alhoewel de specificaties prima zijn kan de Cat S62 Pro qua snelheid niet concurreren met smartphones in dezelfde prijsklasse van merken als Xiaomi en Samsung. Dit is echter ook niet de bedoeling, aangezien de Cat S62 Pro een andere doelgroep heeft dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21. De grote pluspunten van de Cat S62 Pro zijn niet de processor of de selfie-camera, maar de robuuste behuizing en de FLIR-camera. Dit zijn features waar geen enkele smartphone het beter doet dan de Cat phones van Bullitt Group. Een leuk extraatje is de metalen oranje knop aan de linkerkant van de behuizing. Dit is een programmeerbare knop waarbij je zelf kunt aangeven welke handeling deze knop moet uitvoeren bij een dubbelklik of lange klik.

De Cat S62 Pro is dankzij de Snapdragon-processor en 6GB werkgeheugen prima in staat om meerdere applicaties tegelijk soepel te draaien. Daarnaast draait de smartphone op een vrijwel kale versie van Android, zonder bloatware die de smartphone kan vertragen. De 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart is meer dan voldoende voor al je applicaties en media-bestanden. Foto’s maak je met een enkele 12MP lens die prima foto’s maakt bij daglicht, maar niet kan concurreren met de camera’s in de smartphones die tegenwoordig op de markt verschijnen.

Robuust met FLIR camera

Cat smartphones zijn gemaakt voor mensen die hun toestel voornamelijk tijdens het werk gebruiken. Zo kom je Cat phones veel tegen in de horeca, bouwplaatsen en andere natte en vieze omgevingen waar de smartphone er flink van langs krijgt. De behuizing van de Cat S62 Pro is waterdicht, stofdicht en bestand tegen vallen van 1,8 meter hoog. Je kunt de smartphone dus zonder zorgen in de regen gebruiken of uit je handen laten vallen. Ook hoge en lage temperaturen van -25°C tot 55°C zijn geen enkel probleem. Zodra je de Cat S62 Pro vastpakt voel je gelijk dat het om een degelijk smartphone gaat.

De meest unieke feature van de Cat S62 Pro vinden we echter aan de achterkant van de smartphone, vlak boven de 12MP rear-camera. Hier zit namelijk een FLIR Lepton 3.5-camera, oftewel een camera die aan de hand van infraroodstraling warmte kan meten. De FLIR Lepton 3.5 is momenteel de beste warmtecamera die in een smartphone te vinden is. De camera heeft 4x zoveel pixels als de FLIR-camera in zijn voorganger, de Cat S61. Ook heeft de camera een breder beeld en meer functies. De camera is in staat om temperaturen te meten van -20℃ tot 400℃ en maakt gebruik van MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) om gemaakte beelden beter te begrijpen.

De FLIR-camera kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Zo kan een automonteur bijvoorbeeld kijken welke plekken in een automotor te warm worden of kan een elektricien oververhitting van elektrische bedrading opzoeken. Dergelijke technologie wordt ook gebruikt door brandweerlieden om ongebluste brandjes te ontdekken en is te gebruiken als nachtcamera, waarbij mensen en dieren midden in de nacht heel duidelijk zichtbaar zijn. Tijdens onze test hebben wij de FLIR-camera van de Cat S62 Pro gebruikt om de isolatie van ons huis te controleren.

My FLIR Pro

Speciaal voor de warmtecamera heeft Bullitt Group de Cat S62 Pro voorzien van de My FLIR Pro-app. De My FLIR Pro-app heeft opvallend veel features die helpen om het meeste uit de warmtecamera te halen. De app combineert de warmtebeelden van de FLIR-camera met een foto van de reguliere 12MP camera, die vervolgens over elkaar worden geplaatst. Daarna kun je met de MSX-functie de intensiteit van de warmtebeelden wijzigen, waardoor er meer context ontstaat om de warmtebeelden beter te begrijpen. Ook kun je, wanneer je de foto’s terugkijkt, met een simpele veegbeweging de twee foto’s van elkaar afhalen. Dit is handig om snel meer inzicht te krijgen in de gemaakte opnames.

(links) MSX functie (rechts) FLIR Gallery layers

Erg interessant is dat je de gemaakte foto’s achteraf in de FLIR Gallery kunt aanpassen. Hierdoor kun je snel even een foto maken en op een later tijdstip nieuwe spotmeters toevoegen, kleurenfilters wijzigen of de mixmodus aanpassen. Toen ik voor het eerst een foto maakte met de FLIR-camera was ik veel tijd kwijt, omdat ik ter plekke spotmeters toevoegde, de juiste kleurenfilter uitzocht en de intensiteit van de MSX wijzigde voordat ik op de shutter-knop drukte. Dit bleek onnodig, omdat je dit allemaal achteraf nog kunt toevoegen en aanpassen. Als je dit weet is de FLIR-camera in eens een stuk makkelijker te gebruiken, omdat je snel even wat foto’s kunt schieten om vervolgens rustig aan tafel te gaan zitten om het uiterlijk van de gemaakte foto’s te bewerken en de gewenste temperaturen naar voren te halen.

Wanneer je nog nooit een FLIR-camera hebt gebruik is het verstandig om gewoon even met de My FLIR Pro-app te spelen. Al snel kom je er achter dat er goed over de app is nagedacht en dat de app eenvoudig te bedienen is. De “isotherm” oftewel de kleuren voor de temperatuurverdelingen kun je aan de rechterkant aanpassen met veegbewegingen. De opnamemodus en kleuren paletten staan onder in beeld. Bovenin kun je de mixmodus wijzigen en spotmeters toevoegen.

Dat de FLIR-camera geen gimmick is bleek uit onze test. Wij zitten namelijk midden in een verbouwing en zijn onder andere bezig met het isoleren van ons huis. Na het maken van verschillende foto’s rondom ons huis kwamen we er achter dat bepaalde plekken nog niet goed geïsoleerd zijn. Ook zien we dat de oudere Thermopane ramen meer warmte doorlaten dan de nieuwe HR++ ramen en dat sommige kozijnen rondom deuren warmte lekken. Wij zijn van plan om deze plekken aan te pakken om meer energie te kunnen besparen.













Na het maken van foto’s en het toevoegen van warmtemetingen is het mogelijk om een “FLIR Warmtebeeldverslag” te maken. Zo’n verslag bestaat uit twee beelden (de reguliere foto en de warmtebeeldfoto) met de daarbij behorende gegevens, zoals minimum- en maximumtemperatuur, de temperaturen van je meetpunten, de datum en eventuele notities. Een FLIR Warmtebeeldverslag wordt opgeslagen als .PDF, zodat je deze eenvoudig kunt delen en uitprinten. Dit is vooral handig als je gevonden problemen moet delen met je collega’s of klanten.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De Cat S62 Pro is niet voor iedereen weggelegd, maar dat is ook niet de bedoeling. Cat phones zijn namelijk gemaakt voor een specifieke groep consumenten die hun toestel voornamelijk gebruiken voor hun werk. Cat phones werken zonder problemen door in omstandigheden waar dure vlaggenschip-smartphones van Samsung en Apple het zullen begeven.

Cat phones die een aantal jaren geleden op de markt verschenen zagen er vaak wat simpeltjes uit, maar het uiterlijk van de nieuwere toestellen zijn een stuk aantrekkelijker geworden. Zo heeft de Cat S62 Pro een modernere uitstraling met stoere afwerkingen. De schermranden zijn iets kleiner geworden, de behuizing is iets dunner en rondom de behuizing vinden we een mooie metalen frame. De smartphone is met een gewicht van 248 gram wel aan de zware kant. Naast het mooiere uiterlijk is ook de interne hardware met de tijd meegegaan, waardoor het gebruik van de smartphone vloeiend verloopt. De prima werkende vingerafdrukscanner is een prettige toevoeging en de programmeerbare oranje toets aan de zijkant is erg handig.

De meeste mensen zullen de Cat S62 Pro echter kopen voor de FLIR camera. Deze warmtecamera in combinatie met de prettig werkende My FLIR Pro-app voegt veel waarde toe aan de smartphone. De FLIR camera is in staat om de kleinste temperatuurverschillen weer te geven, waardoor deze zelfs voor minder extreme doeleinden te gebruiken is, zoals in ons geval het checken van de isolatie van ons huis.

De Cat S62 Pro is inmiddels verkrijgbaar voor minder dan 550 euro. Persoonlijk vind ik dit een eerlijke prijs als je bedenkt dat een losse warmtecamera al snel een paar honderd euro kost. Daarnaast krijg je een bijna onverwoestbare smartphone die prima in staat is om 95% van alle applicaties soepel te draaien.

Voordelen

– Uitstekende warmtecamera

– Prettige FLIR software

– Robuust met stoere uitstraling

– Degelijke specificaties voor een robuuste smartphone

– Programmeerbare fysieke toets

Nadelen

– Fors toestel en een gewicht van 248 gram

– Niet geschikt voor mensen die selfies en fotografie belangrijk vinden

De Cat S62 Pro is bij verschillende Nederlandse webwinkels verkrijgbaar voor minder dan 550 euro, waaronder Belsimpel en Bol.com.