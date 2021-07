“Ook Xiaomi Laat Smartphones Virtueel Werkgeheugen Uitbreiden”

Onlangs schreven wij dat je op sommige OPPO-smartphones met ColorOS 11 het werkgeheugen kunt “uitbreiden” door maximaal 7GB ROM om te zetten naar RAM. Xiaomi komt in augustus met de MIUI 13-schil en deze schil zou over eenzelfde feature beschikken.

Volgens de Chinese geruchtenverspreider Digital Chat Station zal Xiaomi de MIUI 13-schil in augustus presenteren. Een nieuwe feature in deze schil is de mogelijkheid om het werkgeheugen van de smartphone virtueel uit te breiden met maximaal 3GB. Om virtuele RAM toe te voegen pakt de smartphone een paar GB van de opslagruimte die vervolgens zal worden gebruikt als werkgeheugen. Deze feature werkt alleen op smartphones die zijn uitgerust met een Snapdragon 865-, Snapdragon 870- of Snapdragon 888-processor.

De nieuwe feature is overigens minder interessant dan het lijkt. Smartphones zijn namelijk al ontworpen om de opslagruimte te gebruiken als de werkgeheugen volledig in gebruik is. Ook is ROM minder snel dan RAM, dus die 3GB virtuele werkgeheugen is minder snel dan 3GB daadwerkelijke RAM. Wel geeft de feature meer vrijheid over hoeveel opslagruimte de smartphone mag gebruiken als het werkgeheugen de taken niet meer aan kan.

