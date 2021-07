OPPO Laat Smartphone-gebruikers Werkgeheugen “Uitbreiden” Tot 19GB

Gebruikers van een aantal OPPO-smartphones kunnen voortaan zelf de werkgeheugen uitbreiden met maximaal 7GB. Sommige smartphones van OPPO hebben al 12GB werkgeheugen, waardoor het mogelijk is om de werkgeheugen verder uit te breiden naar maximaal 19GB.

Op de meeste smartphones is het al sinds het begin van het smartphonetijdperk mogelijk om de opslagruimte uit te breiden met een microSD-kaart. Het werkgeheugen uitbreiden is echter nieuw. In het werkgeheugen worden tijdelijk gegevens opgeslagen die nodig zijn om taken op de smartphone uit te voeren. Hoe meer werkgeheugen je hebt hoe meer taken je tegelijkertijd kunt uitvoeren zonder je smartphone te vertragen. Heb je een smartphone met weinig werkgeheugen, dan zul je merken dat je smartphone traag reageert wanneer je aan het multitasken bent of zware spellen draait.

In ColorOS 11, OPPO’s Android-schil, heeft het bedrijf een nieuwe functie ge├»ntroduceerd waarmee gebruikers zelf het werkgeheugen op hun telefoon kunnen uitbreiden. Wanneer je in de instellingen klikt op “Info over telefoon” zie je naast de hoeveelheid RAM “+7,00 GB” staan. Een gebruiker van bijvoorbeeld de Find X3 Neo kan de werkgeheugen uitbreiden met 3GB, 5GB of 7GB werkgeheugen. De functie pakt vervolgens een deel van de interne opslagruimte dat wordt vrijgemaakt om als werkgeheugen te gebruiken. Wanneer de bestaande werkgeheugen niet voldoende is kan de extra 7GB worden ingeschakeld.

De nieuwe functie van OPPO lijkt geniaal, maar is minder indrukwekkend dan je denkt. Smartphones zijn namelijk al zo ontworpen om de opslagruimte te gebruiken als de werkgeheugen volledig in gebruik is. Het enige verschil is dat je nu zelf kunt aangeven hoeveel opslagruimte de smartphone hiervoor mag gebruiken. Ook is opslagruimte minder snel dan werkgeheugen, dus die 7GB extra (ROM) staat niet gelijk aan daadwerkelijk 7GB werkgeheugen (RAM).

