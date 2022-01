Nvidia Shield TV Ontvangt Android 11-update

We hebben er heel lang op moeten wachten, maar de Nvidia Shield TV ontvangt eindelijk een update naar Android 11. De update is beschikbaar voor alle modellen, dus ook voor de originele Shield TV uit 2015. Na de installatie krijgen gebruikers toegang tot verschillende nieuwe functies.

De Android 11-update voor de Shield TV krijgt de naam ‘Shield Experience 9.0’. Voorheen draaide het apparaat nog op Android 9.0. Nvidia slaat de Android 10-update dus over. Na de installatie van de Android 11-update krijgen gebruikers een nieuw startscherm met een modernere uitstraling te zien. Ook is er ondersteuning voor audioprotocol aptX in bluetooth-headsets toegevoegd, kun je een beter Google Gboard-toetsenbord gebruiken en heb je de mogelijkheid om eenmalig permissies te geven.

Ook belangrijk is de ondersteuning voor hogere resoluties in streaming-apps. Zo kun je op de Nvidia Shield TV voortaan 4k hdr-beelden streamen via Apple TV en IMDb TV. Google Play Movies & TV heeft nu ondersteuning voor Dolby Vision hdr. Mensen met een abonnement voor de gamestreamingsdienst Nvidia GeForce Now kunnen nu tegelijk gamen en streamen in een hogere kwaliteit. Als laatste heeft Nvidia GeForce Now nu ondersteuning voor meer bluetooth-apparaten.

De Android 11-update rolt geleidelijk uit en het kan een aantal dagen tot weken duren voordat iedereen de update heeft ontvangen.

via [androidplanet]