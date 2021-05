Samsung Galaxy A51 Ontvangt Android 11 Update

Gebruikers van de Galaxy A51 kunnen elk moment een nieuwe update verwachten. Samsung is namelijk begonnen met de uitrol van Android 11 en de One UI 3.1-schil in Nederland en België. De Android 11-update brengt naast een aantal nieuwe functies ook de beveiligingspatch van april met zich mee.

Samsung rolde in februari de One UI 3.0-schil uit naar de Galaxy A51 en een aantal maanden later is de Zuid-Koreaanse fabrikant begonnen met de uitrol van One UI 3.1. De nieuwste versie van de schil brengt een aantal nieuwe functies met zich mee, zoals de gum in de Galerij-app, de nieuwe Eye Comfort Shield-functie en het nieuwe Private Share. Ook is het nu mogelijk om achtergronden voor verschillende contacten in te stellen die je te zien krijgt wanneer deze persoon je belt. Daarnaast zijn er verbeteringen toegevoegd voor de Single Take-functie, de agenda, SmartThings en touch autofocus.

Je ontvangt een notificatie zodra de update klaarstaat voor jouw toestel. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [AW]