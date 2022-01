Samsung Galaxy S21 FE Ontvangt Beveiligingspatch Van Januari

Samsung heeft de Galaxy S21 FE nog maar kortgeleden geïntroduceerd, maar de update ontvangt nu al zijn eerste update. De update installeert de beveiligingspatch van januari 2022 die verschillende beveiligingsrisico’s dicht.

De Samsung Galaxy S21 FE is de opvolger van de succesvolle Galaxy S20 FE en is eerder deze maand aangekondigd. Gebruikers ontvangen nu al de eerste beveiligingsupdate met versienummer “G990EXXU1BUL5”. De update installeert de patch van januari en rolt momenteel uit in Thailand. De rest van de wereld zal snel volgen.

Updates rollen in fasen uit. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is. Je kunt ook handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

De Galaxy S21 FE is verkrijgbaar in de kleuren Groen, Lavendel, Wit en Grafiet voor een adviesprijs van 749 euro. Tot 23 januari ontvang je gratis de Galaxy Buds 2 t.w.v. 149 euro cadeau.

via [AW]