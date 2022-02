Dit Is Er Nieuw In Android 13

Google heeft Developer Preview 1 van Android 13 vrijgegeven. Het is niet de definitieve versie van het nieuwe besturingssysteem, maar het laat alvast zien welke nieuwe functies Android 13 met zich meebrengt.

Er zijn nog een hoop mensen die wachten op een update naar Android 12, maar Google is intussen alweer druk bezig met het ontwikkelen van Android 13. In de eerste ontwikkelaarsversie laat Google alvast zien wat er nieuw is. Zo is er onder andere een nieuwe fotokiezer aanwezig die het delen van foto’s en video’s met apps van derden veiliger moet maken.

Met de bestaande documentkiezer in Android kan een gebruiker specifieke documenten delen met een app, zonder dat die app toestemming nodig heeft om alle mediabestanden op het apparaat te bekijken.

Ook is er een nieuwe wifi-permissie toegevoegd die het mogelijk maakt om met wifi-apparaten te verbinden zonder dat de locatie van het wifi-apparaat wordt gedeeld met apps. Op deze manier is de privacy van de gebruiker beter beschermd.

Android 13 geeft ook meer taalmogelijkheden. Zo kunnen gebruikers straks per app een taal instellen. Staat je smartphone bijvoorbeeld ingesteld in het Nederlands, maar gebruik je WhatsApp liever in het Engels en je browser in het Frans, dan is dat mogelijk.

In Android 13 zal Google het ‘Material You’-design, dat het bedrijf in Android 12 introduceerde, verder uitbreiden. Het ‘Material You’-design past de kleuren van de interface aan op de gekozen achtergrond, maar in praktijk gebeurde dit bij de icoontjes nog niet overal. Om te voorkomen dat bepaalde app-icoontjes er anders uit zien dan die van andere app-icoontjes moeten ontwikkelaars vanaf Android 13 monochroom appicoontje aanleveren en een aanpassing in het XML-bestand doorvoeren.

De nieuwe app-pictogrammen zullen als eerste op Pixel-smartphones te zien zijn, en komen daarna ook naar andere telefoons.

Een andere kleine toevoeging is vooral interessant voor ontwikkelaars. Momenteel kun je in het Snelle instellingen handmatig tegels toevoegen van applicaties, maar vanaf Android 13 kunnen applicaties bij de installatie vragen om zo’n tegen direct toe te voegen.

De lancering van de stabiele versie van Android 13 is nog ver weg. Zo verscheen Android 12 pas in oktober 2021. De komende maanden zal Google wel developer previews en bèta-versies uitrollen. Hierin zullen steeds meer nieuwe functies worden toegevoegd en wijzigingen worden doorgevoerd, totdat het besturingssysteem klaar is voor een stabiele release en officiële lancering.

